Поезда на отрезке Пильшино – Выгоничи в Брянском регионе следуют по обычному графику.

08:00

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Восстановление движения на участке Пильшино – Выгоничи в Брянской области после обвала путепровода заняло у железнодорожников менее суток.

1 июня в 21:52 были полностью завершены работы по очистке и восстановлению инфраструктуры. В работах принимали участие около 200 железнодорожников, было задействовано 9 единиц тяжелой техники и 3 восстановительных поезда.

Сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 Климов – Москва случился 31 мая в 22:44 из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста над железной дорогой. Для устранения последствий катастрофы на место были направлены восстановительные поезда. В РЖД был создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова.

На месте происшествия была организована эвакуация пассажиров. Поездная бригада оказала помощь пострадавшим. Пассажиры были эвакуированы в пункт временного размещения на станции Выгоничи, откуда на автобусах были доставлены на вокзал Брянск-Орловский. Их обеспечили питанием и водой. Дорогу до Москвы они продолжили на специально сформированном резервном поезде. В пути их сопровождали медицинские бригады. В Москву поезд прибыл 1 июня в 11:20.

ОАО «РЖД» выражает глубокие соболезнования родственникам и близким погибших в результате происшествия.

Компания выплатит родственникам погибших пассажиров поезда № 86 Климов – Москва по 2,2 млн рублей. Бесплатный проезд до станции Брянск предоставляется для родственников погибших и пострадавших, которые были госпитализированы. По вопросам бесплатного проезда можно обращаться по номеру 8 (800) 250-15-20.

Пострадавшим предлагается возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД.

В результате происшествия с поездом № 86 Климов – Москва погиб машинист локомотива. Компания оказывает всю необходимую помощь семье погибшего.

Девять сотрудников железнодорожной бригады были госпитализированы. РЖД обязуется оплатить их медицинское обслуживание и выплатить компенсации, предусмотренные коллективным договором.