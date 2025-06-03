Время движения пригородных поездов по Горьковской железной дороге в Удмуртии, Башкортостане и Пермском крае было уменьшено.

16:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога уменьшила время движения пригородных поездов для повышения уровня обслуживания пассажиров. Это касается маршрутов в Пермском крае, Республиках Удмуртия и Башкортостан.

Например, с 4 июня 2025 года поезд № 6379/6380 на маршруте Ижевск – Сайгатка будет отправляться по текущему расписанию в 13:52 и прибывать на станцию Сайгатка на 33 минуты раньше, в 17:36. Отправление из Сайгатки будет на 31 минуту позже – в 05:13, прибытие в Ижевск по текущему расписанию – в 09:00.

С 9 июня 2025 года:

поезд № 6401/6402 на маршруте Янаул – Нефтекамск будет отправляться по текущему расписанию в 02:50 и прибывать на станцию Нефтекамск на 6 минут раньше, в 03:57;

поезд №6403/6404 на маршруте Нефтекамск – Янаул будет отправляться из Нефтекамска на 9 минут позже, в 04:49, и прибывать в Янаул по текущему расписанию – в 06:00;

поезд № 6405/6406 на маршруте Янаул – Нефтекамск будет отправляться по текущему расписанию – в 15:25 и прибывать в Нефтекамск на 4 минуты раньше, в 16:34;

поезд №6407/6408 на маршруте Нефтекамск – Янаул будет отправляться из Нефтекамска на 4 минуты позже, в 17:16, и прибывать в Янаул по текущему расписанию – в 18:22.

В расписании указано московское время.

Пассажиры могут узнать всю информацию о расписании пригородных поездов на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.