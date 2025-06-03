Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В мае 2025 года с платформ и станций Северной железнодорожной сети было отправлено свыше 1,3 миллиона путешественников.

2025-06-03 16:03
В мае 2025 года с платформ и станций Северной железнодорожной сети было отправлено свыше 1,3 миллиона путешественников.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, в мае 2025 года с железнодорожных вокзалов и станций было отправлено свыше 1,3 млн пассажиров, что на 0,4% превышает показатель мая 2024 года. Из этого числа 600 тыс. человек отправились в дальние поездки (+1,6%), а 705,4 тыс. пассажиров - в пригородные направления (-0,5%).

Общий пассажиропоток в мае 2025 года достиг 441,7 млн пассажиро-километров, что на 1,9% больше, чем в мае предыдущего года. В дальнем следовании было перевезено 413,8 млн пассажиро-километров (+2%), а в пригородном - 27,9 млн пассажиро-километров (+0,1%).

За период с января по май 2025 года было отправлено свыше 5,3 млн пассажиров, что на 0,9% больше, чем за тот же период в прошлом году. Из них более 2,7 млн человек отправились в дальние поездки (+1,3%), а около 2,6 млн пассажиров - в пригородные направления (+0,5%).

Общий пассажиропоток за период с января по май 2025 года составил 2 млрд пассажиро-километров, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В дальнем следовании было перевезено около 1,9 млрд пассажиро-километров (-0,5%), а в пригородном - 112,6 млн пассажиро-километров (+0,9%). Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru