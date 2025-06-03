В мае 2025 года с платформ и станций Северной железнодорожной сети было отправлено свыше 1,3 миллиона путешественников.

Согласно оперативной информации, в мае 2025 года с железнодорожных вокзалов и станций было отправлено свыше 1,3 млн пассажиров, что на 0,4% превышает показатель мая 2024 года. Из этого числа 600 тыс. человек отправились в дальние поездки (+1,6%), а 705,4 тыс. пассажиров - в пригородные направления (-0,5%).

Общий пассажиропоток в мае 2025 года достиг 441,7 млн пассажиро-километров, что на 1,9% больше, чем в мае предыдущего года. В дальнем следовании было перевезено 413,8 млн пассажиро-километров (+2%), а в пригородном - 27,9 млн пассажиро-километров (+0,1%).

За период с января по май 2025 года было отправлено свыше 5,3 млн пассажиров, что на 0,9% больше, чем за тот же период в прошлом году. Из них более 2,7 млн человек отправились в дальние поездки (+1,3%), а около 2,6 млн пассажиров - в пригородные направления (+0,5%).

Общий пассажиропоток за период с января по май 2025 года составил 2 млрд пассажиро-километров, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В дальнем следовании было перевезено около 1,9 млрд пассажиро-километров (-0,5%), а в пригородном - 112,6 млн пассажиро-километров (+0,9%). Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.