Транспортировка пассажиров по Западно-Сибирской железнодорожной линии в период с января по май 2025 года увеличилась на 3,4%

2025-06-03 15:34
С января по май 2025 года на территории Западно-Сибирской железнодорожной сети было перевезено свыше 16,6 млн пассажиров, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из этого числа 1,8 млн пассажиров совершили дальние поездки, а 14,8 млн - пригородные.

В мае этого же года количество перевезенных пассажиров составило 4,2 млн, что на 2,7% больше, чем в мае 2024 года. Среди них 364 тыс. пассажиров отправились в дальние поездки, а 3,8 млн - в пригородные.

Общий пассажирооборот на ЗСЖД за период с января по май 2025 года увеличился на 0,2% и достиг отметки в 2 млн пасс.-км. При этом пассажирооборот в дальних поездках составил 1 млн 339,4 тыс. пасс.-км, а в пригородных - 700 млн пасс.-км.

В мае 2025 года пассажирооборот на железнодорожной сети увеличился на 1,5% и составил 452 млн пасс.-км. Из них 284,9 млн пасс.-км пришлось на дальние поездки, а 167 млн пасс.-км - на пригородные, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

