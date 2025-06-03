За период с января по май текущего года на Свердловской железной дороге было перевезено 52,3 млн тонн груза.

С января по май 2025 года на Свердловской железной дороге было перевезено 52,3 млн тонн грузов, что на 11,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В частности, было отправлено следующее количество грузов:

нефть и нефтепродукты – 14,6 млн тонн (снижение на 6,6% по сравнению с январем – маем 2024 года);

строительные материалы – 9,1 млн тонн (снижение на 24,4%);

химические и минеральные удобрения – 7,9 млн тонн (рост на 2,5%);

железная и марганцевая руда – 4,3 млн тонн (снижение на 2,2%);

черные металлы – 3,6 млн тонн (снижение на 8,3%);

промышленное сырье и формовочные материалы – 2,3 млн тонн (снижение на 48,7%);

руда цветных металлов и серное сырье – 1,8 млн тонн (снижение на 5,1%);

химикаты и сода – 1,3 млн тонн (рост на 0,9%);

цемент – 1 млн тонн (снижение на 4,2%);

кокс – 948,1 тыс. тонн (снижение на 4,3%);

лесные грузы – 811,2 тыс. тонн (снижение на 3,1%);

лом черных металлов – 503,3 тыс. тонн (снижение на 35,1%).

За пять месяцев 2025 года грузооборот СвЖД увеличился на 1,7% и достиг 86,7 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот за этот период увеличился на 0,5%, составив 107,6 млрд тонно-км.

В мае 2025 года погрузка на Свердловской железной дороге составила 11,1 млн тонн, что на 12,6% меньше. Грузооборот составил 17,8 млрд тарифных тонно-км (рост на 2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 21,9 млрд тонно-км (снижение на 0,3%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций СвЖД.