Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

350 учеников из Новосибирской области превратились в пассажиров "Краеведческого экспресса".

2025-06-03 14:48
350 учеников из Новосибирской области превратились в пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

350 учеников из Барабинского, Здвинского, Куйбышевского, Каргатского и Чулымского районов Новосибирской области отправились в путешествие в Новосибирск на пригородных поездах в рамках проекта «Краеведческий экспресс».

Тур под названием «Ура, каникулы!» был организован компанией «Экспресс-пригород» в сотрудничестве с местным туроператором. Во время поездки дети посетили различные достопримечательности города, сделали прогулку на теплоходе по реке Обь и посетили Новосибирский зоопарк.

Во время путешествия за школьниками наблюдали представители транспортной полиции и врач.

Отметим, что в мае «Краеведческий экспресс» впервые перевез 150 учеников из Новосибирской области в город Омск, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru