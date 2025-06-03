350 учеников из Новосибирской области превратились в пассажиров "Краеведческого экспресса".

14:48

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

350 учеников из Барабинского, Здвинского, Куйбышевского, Каргатского и Чулымского районов Новосибирской области отправились в путешествие в Новосибирск на пригородных поездах в рамках проекта «Краеведческий экспресс».

Тур под названием «Ура, каникулы!» был организован компанией «Экспресс-пригород» в сотрудничестве с местным туроператором. Во время поездки дети посетили различные достопримечательности города, сделали прогулку на теплоходе по реке Обь и посетили Новосибирский зоопарк.

Во время путешествия за школьниками наблюдали представители транспортной полиции и врач.

Отметим, что в мае «Краеведческий экспресс» впервые перевез 150 учеников из Новосибирской области в город Омск, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.