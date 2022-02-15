Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Башкирии маршруты пригородных поездов Дёма – Шакша и Дёма – Уфа продлены до станции Иглино

2022-02-15 11:03
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 15 февраля в график движения пригородных поездов, курсирующих по территории Республики Башкирия, вносятся изменения. В частности, по просьбам жителей Иглинского района будет продлен маршрут следования пригородных поездов № 6218 Дёма – Шакша и № 6205 Шакша – Уфа до станции Иглино.

Так, пригородный поезд Дёма – Шакша будет курсировать ежедневно, отправляясь со станции Дема в 16:49 и прибывая в Иглино в 17:47. Электропоезд сообщением Шакша – Уфа назначен в ежедневное обращение. Он будет отправляться каждый день из Иглино в 18:13 и прибывать в Уфу в 18:57.

Время указано местное.

Приобрести билеты на поезда можно через приложение «ЖД Пассажирам», в пригородных кассах, в терминалах самообслуживания, а также в пригородном поезде.

Предварительная продажа проездных документов открыта за 10 суток до отправления пригородного поезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

