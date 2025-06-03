Более 500 студентов из Омска будут выполнять обязанности проводников в поездах в летний период.

14:42

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В летний период более 500 студентов из Омска, состоящих в студенческих отрядах, будут работать проводниками в поездах дальнего следования Федеральной пассажирской компании.

Все учащиеся прошли специализированные обучающие курсы, которые включали теоретические занятия и практику. Для получения разрешения на работу каждый из них должен успешно сдать экзамен и пройти медицинскую проверку.

Большинство студентов будут служить в пассажирских поездах дальнего следования, направляющихся в южные регионы России. Их работой будут руководить опытные наставники, являющиеся профессиональными проводниками. 20 студентов из высших и средних специальных учебных заведений будут работать в вагонном пассажирском депо Омска и служить проводниками в поездах, которые отправляются прямо из Омска, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.