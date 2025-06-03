5 июня на Горьковском шоссе будут проводиться активности в контексте Международного дня осведомленности о железнодорожных переездах.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

События, связанные с кампанией, будут проходить на железнодорожных переездах в Доскино, Лукино, Сейме, Ужовке и Володарске Нижегородской области. Международный день осведомленности о железнодорожных переездах назначен на 5 июня 2025 года.

ОАО «РЖД» уделяет большое внимание вопросам безопасности на железнодорожных переездах, работает над улучшением их эксплуатационного состояния и внедряет новые технические решения для снижения аварийности.

Целью кампании является предотвращение нарушений правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

Горьковская железная дорога поддерживает эту инициативу и присоединяется к проведению профилактических мероприятий. В этот день на территории Горьковской магистрали железнодорожники вместе с представителями ГАИ проведут акцию, в ходе которой еще раз напомнят водителям о правилах безопасного переезда через железнодорожные пути, проведут беседы и раздадут информационные материалы.

Железнодорожники призывают поддержать своим участием мероприятия, связанные с Международным днем осведомленности о железнодорожных переездах.

Стоит отметить, что на переездах ГЖД с января по апрель 2025 года было зарегистрировано 80 случаев нарушения правил дорожного движения водителями автомобилей. Это на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Добавим, что за первые 4 месяца текущего года на железнодорожных переездах Горьковской магистрали произошло 2 столкновения автомобилей с поездами. В результате этих происшествий пострадал 1 человек. Для сравнения: с января по апрель 2024 года за аналогичный период произошло 9 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Сотрудники железной дороги постоянно проводят профилактические мероприятия с автовладельцами. В период с января по апрель 2025 года, работники Горьковской магистрали вместе с транспортной полицией организовали более 656 рейдов для выявления нарушителей, во время которых напомнили правила пересечения железнодорожных путей более чем 16 тыс. водителей.

Уважаемые представители СМИ, приглашаем вас присоединиться к акции «Международный день осведомленности о железнодорожных переездах»!

Дата и время проведения: 5 июня 2025 года, с 10:00 до 11:30. Место проведения: Нижегородская область, 427 км, пос. Доскино.

Место встречи участников: территория возле Управления Горьковской железной дороги, ул. Октябрьской революции, д. 78.

Для аккредитации отправьте свои данные (ФИО и номер телефона) на электронную почту сотрудника пресс-службы ГЖД – ncos_FilatovaDE@grw.rzd.ru (Дарья Эдуардовна Филатова), тел.: 8 (831) 248-81-50, 8 (910) 799-41-60.

Программа мероприятия:

5 июня 2025 года: