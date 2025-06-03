С января текущего года пассажиры Юго-Восточной железной дороги использовали автоматизированные камеры хранения на вокзалах свыше 20,6 тысяч раз.

14:15

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение первых 5 месяцев 2025 года пассажиры Юго-Восточной железной дороги более 20,6 тыс. раз использовали автоматические камеры хранения багажа на вокзалах. Наибольшей популярностью они пользовались на станциях Воронеж-1, Воронеж Южный, Лиски, Россошь и Белгород.

Сейчас такие камеры функционируют на 21 вокзале железнодорожной сети, включая станции Воронеж-1, Воронеж-Южный, Лиски, Россошь, Поворино, Борисоглебск, Таловая (Воронежская область), Белгород, Старый Оскол, Валуйки (Белгородская область), Липецк, Грязи-Воронежские, Елец (Липецкая область), Тамбов, Мичуринск-Уральский, Мичуринск-Воронежский, Богоявленск, Кирсанов (Тамбовская область), Ртищево, Балашов (Саратовская область) и Сердобск (Пензенская область).

Отметим, что данный сервис предлагает оплату не за количество мест для багажа, а за использование ячейки, а также предлагает гибкую систему почасового тарифа. Оплата может быть произведена через QR-код, что устраняет необходимость стоять в очереди и позволяет совершать операции без контакта. Чек отправляется на электронную почту и сохраняется на мобильном устройстве пользователя. Стоимость зависит от времени и размера выбранной ячейки, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЮВЖД.