Сезон летнего обучения стартовал на детских железнодорожных путях Свердловской ветки.

2025-06-03 11:28
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Летняя производственная практика началась на детских железных дорогах в Свердловске и Тюмени. Под руководством опытных наставников, молодые железнодорожники будут исполнять обязанности машинистов, их помощников, диспетчеров, станционных дежурных, вагонных осмотрщиков, переездных дежурных и проводников на учебных магистралях. Практика продолжится до конца июля.

Детские железные дороги служат уникальными центрами профессиональной ориентации и обучения для учащихся в возрасте от 11 до 18 лет, а также являются площадкой для развития научно-технического творчества и воспитания технически образованных специалистов и инженеров.

Более 1 тыс. учеников обучаются на учебной магистрали в Екатеринбурге, а в Тюмени - более 600. В рамках учебной программы подростки постепенно погружаются в особенности железнодорожной отрасли, развивают профессиональные навыки, инженерное мышление и важные личностные качества. Классы детских железных дорог оснащены современным оборудованием и интерактивными тренажерами, а также имеются необходимые наглядные пособия.

В этом году на учебной магистрали в Екатеринбурге начался дополнительный курс "Паровозное дело". Программа, рассчитанная на один учебный год, включает как теоретические, так и практические занятия. Ученики изучают историю мирового паровозостроения, принципы работы паровых машин, особенности устройства локомотивов различных конструкций, а во время летней практики они будут учиться управлять паровозами и обслуживать их.

Выпускники детских железных дорог получают преимущества при поступлении в УрГУПС - дополнительные баллы к результатам единого госэкзамена. Кроме того, ученики старших классов, достигшие 16 лет, могут пройти обучение по специальной программе подготовки помощников машиниста тепловоза на площадках ДЖД, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

