С начала года до мая 2025 года, с платформ и станций Горьковской железнодорожной линии было отправлено около 15,4 миллионов пассажиров.

2025-06-03 11:21
С вокзалов и станций Горьковской железной дороги в период с января по май 2025 года было отправлено около 15,4 млн пассажиров, что на 2% больше, чем за тот же период 2024 года. Из них около 3,5 млн пассажиров отправились в дальние рейсы (+1%), а почти 11,9 млн пассажиров в пригородные (+2,4%).

За эти 5 месяцев пассажирооборот составил примерно 4 млрд пасс.-км (+1,2%), включая 3,4 млрд пасс.-км в дальних рейсах (+1%) и 557 млн пасс.-км в пригородном сообщении (+2,7%).

В мае 2025 года с Горьковской железной дороги было отправлено свыше 3,7 млн пассажиров (+5,9%), из которых 798 тыс. в дальних рейсах (+3,4%) и почти 3 млн в пригородных (+6,6%).

Пассажирооборот в мае достиг 923 млн пасс.-км (+4,5%), включая 790 млн пасс.-км в дальних рейсах (+4,3%) и 133 млн пасс.-км в пригородном сообщении (+5,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

