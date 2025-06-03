Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по май 2025 года на Московской железнодорожной линии было перевезено 22,6 млн тонн груза.

2025-06-03 11:14
С января по май 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 22,6 млн тонн грузов, что на 16,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Среди перевезенных грузов были:

  • железная и марганцевая руды – 6,3 млн тонн (-8,6%);
  • нефть и нефтепродукты – 4,4 млн тонн (-17,4%);
  • химические и минеральные удобрения – 2,7 млн тонн (+15,3%);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 934,8 тыс. тонн (+4,3%);
  • лом черных металлов – 891,6 тыс. тонн (-22,1%);
  • строительные материалы – 719,7 тыс. тонн (-5,9%);
  • химикаты и сода – 643,7 тыс. тонн (-6,2%);
  • зерно – 600,6 тыс. тонн (-74%);
  • черные металлы – 580,8 тыс. тонн (-52,1%);
  • цемент – 523,4 тыс. тонн (-15,1%).

За указанный период грузооборот составил примерно 36 млрд тарифных тонно-км (-15,1% по сравнению с январем – маем 2024 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов без груза – 45,2 млрд тонно-км (-14,3%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

