С января по май 2025 года на Московской железнодорожной линии было перевезено 22,6 млн тонн груза.
2025-06-0311:14
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по май 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 22,6 млн тонн грузов, что на 16,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Среди перевезенных грузов были:
железная и марганцевая руды – 6,3 млн тонн (-8,6%);
нефть и нефтепродукты – 4,4 млн тонн (-17,4%);
химические и минеральные удобрения – 2,7 млн тонн (+15,3%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 934,8 тыс. тонн (+4,3%);
лом черных металлов – 891,6 тыс. тонн (-22,1%);
строительные материалы – 719,7 тыс. тонн (-5,9%);
химикаты и сода – 643,7 тыс. тонн (-6,2%);
зерно – 600,6 тыс. тонн (-74%);
черные металлы – 580,8 тыс. тонн (-52,1%);
цемент – 523,4 тыс. тонн (-15,1%).
За указанный период грузооборот составил примерно 36 млрд тарифных тонно-км (-15,1% по сравнению с январем – маем 2024 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов без груза – 45,2 млрд тонно-км (-14,3%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
