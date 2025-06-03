С января по май текущего года на Восточно-Сибирской железной дороге наблюдался рост погрузки нефти и нефтепродуктов на 2,9%

Согласно последним данным, с января по май 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 3,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 2,9% больше, чем в тот же период предыдущего года.
В течение этих 5 месяцев были также перевезены:
За период с января по май 2025 года общий объем погрузки на ВСЖД составил 23,8 млн тонн (снижение на 2,7%). В мае было перевезено 5 млн тонн (снижение на 6%).
Грузооборот за пять месяцев увеличился на 4%, достигнув 95,6 млрд тарифных тонно-км, а в мае – на 4,3%, до 19,2 млрд тарифных тонно-км.
С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии грузооборот за пять месяцев 2025 года составил 117,3 млрд тонно-км, что на 4,2% больше, чем в январе – мае 2024 года. В мае грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии составил 23,7 млрд тонно-км (увеличение на 5,6%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.