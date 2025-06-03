Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по май текущего года на Восточно-Сибирской железной дороге наблюдался рост погрузки нефти и нефтепродуктов на 2,9%

2025-06-03 11:07
С января по май текущего года на Восточно-Сибирской железной дороге наблюдался рост погрузки нефти и нефтепродуктов на 2,9%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно последним данным, с января по май 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 3,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 2,9% больше, чем в тот же период предыдущего года.

В течение этих 5 месяцев были также перевезены:

  • каменный уголь – 11,6 млн тонн (снижение на 6,7% по сравнению с январем – маем 2024 года);
  • железная и марганцевая руды – 1,7 млн тонн (увеличение на 3,4%);
  • лесоматериалы – 1 млн тонн (снижение на 8%);
  • промышленное сырье – 704 тыс. тонн (снижение на 12,1%);
  • строительные материалы – 639 тыс. тонн (снижение на 11,4%);
  • цемент – 217 тыс. тонн (увеличение на 2,6%);
  • цветная и серная руды – 157 тыс. тонн (рост в 1,4 раза);
  • химические вещества и сода – 155 тыс. тонн (снижение на 18%);
  • химические и минеральные удобрения – 121 тыс. тонн (увеличение на 11,5%);
  • металлолом – 112 тыс. тонн (снижение на 25,6%).

За период с января по май 2025 года общий объем погрузки на ВСЖД составил 23,8 млн тонн (снижение на 2,7%). В мае было перевезено 5 млн тонн (снижение на 6%).

Грузооборот за пять месяцев увеличился на 4%, достигнув 95,6 млрд тарифных тонно-км, а в мае – на 4,3%, до 19,2 млрд тарифных тонно-км.

С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии грузооборот за пять месяцев 2025 года составил 117,3 млрд тонно-км, что на 4,2% больше, чем в январе – мае 2024 года. В мае грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии составил 23,7 млрд тонно-км (увеличение на 5,6%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru