Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожной линии Куйбышева планируются дополнительные субурбанские поезда на маршруте Ульяновск – Майна.

2025-06-03 10:59
На железнодорожной линии Куйбышева планируются дополнительные субурбанские поезда на маршруте Ульяновск – Майна.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С целью улучшения доступности пригородных железнодорожных перевозок, вводятся дополнительные пригородные поезда на маршруте Ульяновск – Майна.

Таким образом, с 12 по 15 июня 2025 года на Куйбышевской железной дороге запланированы следующие составы:

  • № 6702 Майна (отправление 10:14) – Ульяновск (прибытие 11:29);
  • № 6703 Ульяновск (отправление 13:35) – Майна (прибытие 14:54);
  • № 6704 Майна (отправление 16:52) – Ульяновск (прибытие 18:06).

В дополнение, на указанный период времени из расписания исключается поезд № 6725 Чуфарово (отправление 05:48) – Инза (прибытие 07:35).

Время отправления и прибытия указано по местному времени.

Приобрести билеты на пригородный поезд возможно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или в пригородных кассах АО «Башкортостанская ППК», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru