На железнодорожной линии Куйбышева планируются дополнительные субурбанские поезда на маршруте Ульяновск – Майна.

С целью улучшения доступности пригородных железнодорожных перевозок, вводятся дополнительные пригородные поезда на маршруте Ульяновск – Майна.
Таким образом, с 12 по 15 июня 2025 года на Куйбышевской железной дороге запланированы следующие составы:
В дополнение, на указанный период времени из расписания исключается поезд № 6725 Чуфарово (отправление 05:48) – Инза (прибытие 07:35).
Время отправления и прибытия указано по местному времени.
Приобрести билеты на пригородный поезд возможно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или в пригородных кассах АО «Башкортостанская ППК», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.