На железнодорожной линии Куйбышева планируются дополнительные субурбанские поезда на маршруте Ульяновск – Майна.

С целью улучшения доступности пригородных железнодорожных перевозок, вводятся дополнительные пригородные поезда на маршруте Ульяновск – Майна.

Таким образом, с 12 по 15 июня 2025 года на Куйбышевской железной дороге запланированы следующие составы:

№ 6702 Майна (отправление 10:14) – Ульяновск (прибытие 11:29);

№ 6703 Ульяновск (отправление 13:35) – Майна (прибытие 14:54);

№ 6704 Майна (отправление 16:52) – Ульяновск (прибытие 18:06).

В дополнение, на указанный период времени из расписания исключается поезд № 6725 Чуфарово (отправление 05:48) – Инза (прибытие 07:35).

Время отправления и прибытия указано по местному времени.

Приобрести билеты на пригородный поезд возможно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или в пригородных кассах АО «Башкортостанская ППК», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.