На Дальневосточной железнодорожной линии прошли обсуждения по поводу улучшения услуг пассажирских транспортировок.

10:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Хабаровске прошло собрание региональной оперативной комиссии, на котором обговорили вопросы развития пассажирского сегмента на Дальневосточной железной дороге.

Для улучшения условий путешествий пассажиров проводятся обширные и комплексные работы. В частности, обновляется подвижной состав. В настоящее время на пригородных маршрутах ДВЖД работают 19 современных электропоездов ЭП3Д. К 2025 году планируется приобрести еще 5 составов этой серии.

Происходит значительное обновление пассажирской инфраструктуры. В 2024 году было оборудовано 15 новых платформ на станциях БАМа, включая установку погодных модулей, ограждений, разметки и навигации. В Хабаровске построены 2 современные посадочные платформы.

Проходит модернизация вокзальных комплексов в Биробиджане и Южно-Сахалинске, а также адаптация зон обслуживания для маломобильных пассажиров вокзала Ванино.

Продолжается интеграция железной дороги в систему общественного транспорта в Южно-Сахалинске. В прошлом году в областной столице было открыто 5 новых пассажирских платформ, в 2025 году планируется открыть еще 9, на двух – Сити Молл и Роза Таун – работы уже завершены.

Особое внимание уделяется развитию внутренних туристических перевозок. Вновь начал работу летний мультимодальный маршрут Советская Гавань – Уссурийск – Андреевка к базам отдыха в Приморье.

Среди жителей Дальнего Востока набирают популярность туры «Лыжная стрела» к горнолыжной базе Холдоми, «Просто космос» к космодрому Восточный, «Комсомольский экспресс», «Владивостокские истории».

В декабре 2024 года было восстановлено международное пассажирское сообщение с Китаем, а весной 2025 года, в сотрудничестве с правительством Приморского края и в честь 80-летнего юбилея Дня Победы, был запущен первый туристический поезд в КНДР по маршруту Владивосток – Туманган – Раджин. Предполагается продолжение развития международных транспортных связей с открытием новых маршрутов, информирует служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.