Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Дальневосточной железнодорожной линии прошли обсуждения по поводу улучшения услуг пассажирских транспортировок.

2025-06-03 10:53
На Дальневосточной железнодорожной линии прошли обсуждения по поводу улучшения услуг пассажирских транспортировок.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Хабаровске прошло собрание региональной оперативной комиссии, на котором обговорили вопросы развития пассажирского сегмента на Дальневосточной железной дороге.

Для улучшения условий путешествий пассажиров проводятся обширные и комплексные работы. В частности, обновляется подвижной состав. В настоящее время на пригородных маршрутах ДВЖД работают 19 современных электропоездов ЭП3Д. К 2025 году планируется приобрести еще 5 составов этой серии.

Происходит значительное обновление пассажирской инфраструктуры. В 2024 году было оборудовано 15 новых платформ на станциях БАМа, включая установку погодных модулей, ограждений, разметки и навигации. В Хабаровске построены 2 современные посадочные платформы.

Проходит модернизация вокзальных комплексов в Биробиджане и Южно-Сахалинске, а также адаптация зон обслуживания для маломобильных пассажиров вокзала Ванино.

Продолжается интеграция железной дороги в систему общественного транспорта в Южно-Сахалинске. В прошлом году в областной столице было открыто 5 новых пассажирских платформ, в 2025 году планируется открыть еще 9, на двух – Сити Молл и Роза Таун – работы уже завершены.

Особое внимание уделяется развитию внутренних туристических перевозок. Вновь начал работу летний мультимодальный маршрут Советская Гавань – Уссурийск – Андреевка к базам отдыха в Приморье.

Среди жителей Дальнего Востока набирают популярность туры «Лыжная стрела» к горнолыжной базе Холдоми, «Просто космос» к космодрому Восточный, «Комсомольский экспресс», «Владивостокские истории».

В декабре 2024 года было восстановлено международное пассажирское сообщение с Китаем, а весной 2025 года, в сотрудничестве с правительством Приморского края и в честь 80-летнего юбилея Дня Победы, был запущен первый туристический поезд в КНДР по маршруту Владивосток – Туманган – Раджин. Предполагается продолжение развития международных транспортных связей с открытием новых маршрутов, информирует служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru