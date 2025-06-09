Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по май 2025 года, транспортировка пассажиров с остановок Дальневосточной железной дороги возросла на 5,3%

2025-06-09 10:32
С января по май 2025 года с вокзалов Дальневосточной железнодорожной сети было отправлено свыше 4,5 млн пассажиров (+5,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года). Из них более 3 млн путешествовали на пригородных поездах (+10,8%), а около 1,5 млн - на дальних дистанциях (-4,1%).

Общий пассажиропоток за указанный период превысил 1 млрд пассажиро-километров (-2,2%), включая 160,9 млн пассажиро-километров в пригородном транспорте (+6,8%) и более 862,1 млн пассажиро-километров на дальних расстояниях (-3,7%).

В мае 2025 года с вокзалов Дальневосточной железной дороги было отправлено свыше 1 млн пассажиров (+6,3% по сравнению с маем предыдущего года), включая 723,5 тыс. на пригородных поездах (+11,9%) и 316,2 тыс. на дальних дистанциях (-4,7%).

Пассажиропоток в мае 2025 года сохранился на уровне предыдущего года и составил 220,7 млн пассажиро-километров, включая 37,7 млн пассажиро-километров в пригородном транспорте (+7,7%) и около 183 млн пассажиро-километров на дальних расстояниях (-2,4%), сообщили в пресс-службе ДВЖД.

