Расписание нескольких электричек Павелецкого направления МЖД изменится в феврале в связи с модернизацией объектов энергообеспечения станции Домодедово

Расписание нескольких электричек и аэроэкспрессов Павелецкого направления МЖД изменится во второй половине февраля в связи с модернизацией объектов энергообеспечения на станции Домодедово.

Работы пройдут преимущественно в ночное время – с 00:30 до 04:30, чтобы сохранить объемы движения в часы пик и дневное время.

Обращаем внимание пассажиров, что в ночь на 17, 18, 19, 25 и 26 февраля у нескольких электричек и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Кроме того, электропоезд № 6635 Москва – Домодедово отправлением в 00:25 выведен из расписания, а № 6546 Аэропорт Домодедово – Москва (в 23:10) проследует до станции Домодедово.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.