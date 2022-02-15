Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание нескольких электричек Павелецкого направления МЖД изменится в феврале в связи с модернизацией объектов энергообеспечения станции Домодедово

2022-02-15 10:26
Расписание нескольких электричек Павелецкого направления МЖД изменится в феврале в связи с модернизацией объектов энергообеспечения станции Домодедово
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Расписание нескольких электричек и аэроэкспрессов Павелецкого направления МЖД изменится во второй половине февраля в связи с модернизацией объектов энергообеспечения на станции Домодедово.

Работы пройдут преимущественно в ночное время – с 00:30 до 04:30, чтобы сохранить объемы движения в часы пик и дневное время.

Обращаем внимание пассажиров, что в ночь на 17, 18, 19, 25 и 26 февраля у нескольких электричек и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Кроме того, электропоезд № 6635 Москва – Домодедово отправлением в 00:25 выведен из расписания, а № 6546 Аэропорт Домодедово – Москва (в 23:10) проследует до станции Домодедово.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru