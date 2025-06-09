Первый в этом году "детский" поезд был отправлен Горьковской железной дорогой из Казани в Анапу.

09:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первый рейс "детского" поезда № 583, следующего из Казани в Анапу, был осуществлен на Горьковской железной дороге. Более 500 детей из Республики Татарстан стали пассажирами этого поезда. В ближайшие недели они будут отдыхать на курортах Черноморского побережья.

Поезд, сформированный Горьковским филиалом АО «ФПК», оборудован современными вагонами с экологически безопасными туалетами, кондиционерами, розетками для зарядки устройств и т.д. Во время путешествия с детьми будут работать сотрудники поездных бригад, прошедшие специальное обучение.

Перед отправлением поезда на вокзале Казань-1 звучали детские песни, аниматоры развлекали детей, а студенты-проводники устроили флешмоб. Пассажиры получили памятные подарки и сувениры.

Заместитель министра образования и науки Республики Татарстан по делам молодежи Алсу Асадуллина, и.о. заместителя главного инженера ГЖД по Казанскому территориальному Руслан Хуснутдинов и начальник Горьковского филиала АО «ФПК» Андрей Нагишев выразили свои пожелания хорошего отдыха.

В 2025 году на Горьковской железной дороге планируется перевезти около 40 тыс. детей в рамках организованных детских групп, что на 15% больше, чем в 2023 году, включая около 22 тыс. – в "детских" поездах.

Для перевозок было организовано 16 "детских" поездов, включая 9 рейсов Казань – Анапа – Казань и 7 рейсов Казань – Москва – Казань. Для выполнения перевозок были сформированы 2 состава поездов Горьковского филиала АО «ФПК» из вагонов последних лет выпуска.

Постоянный диспетчерский контроль осуществляется за движением поездов, в каждый поезд включены вагоны-рестораны для организации питания детей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.