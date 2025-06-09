На железнодорожной линии Забайкалья было осуществлено более 25 тысяч движений поездов в режиме виртуального соединения.

09:10

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На территории Забайкальской железнодорожной сети продолжается активное использование технологии управления грузовыми составами в режиме виртуальной сцепки. С начала 2025 года было обработано рекордное количество поездов - 25,5 тыс., что на 38% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Технология виртуальной сцепки позволяет уменьшить интервал следования грузовых поездов до 4-6 минут. Основа виртуальной сцепки - это установка связи между локомотивами двух или более поездов через специальный радиоканал. Таким образом, происходит непрерывный обмен информацией: местоположение состава, скорость, текущий режим работы электровоза. Данные от впереди идущего локомотива обрабатываются на следующем локомотиве, движущемся в том же направлении. В результате выбирается наиболее оптимальный режим работы с учетом профиля пути, включая установку и поддержание скорости, параметры торможения.

Использование технологии виртуальной сцепки позволяет увеличить пропускную способность участков дороги. Это особенно важно во время проведения ремонтных работ на путях, когда одна из дорожных полос магистрали временно закрывается для движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.