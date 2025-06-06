Быстрый поезд из Томска в Новосибирск будет выполнять дополнительные рейсы 11 и 12 июня 2025 года.

15:29

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с увеличением числа пассажиров в преддверии праздников и выходных, быстрый поезд № 869/870 на маршруте Томск-II – Новосибирск-Главный будет выполнять дополнительные рейсы 11 и 12 июня 2025 года.

Расписание остается прежним: отход от станции Томск-II в 06:35, приезд на станцию Новосибирск-Главный в 11:22, отбытие от станции Новосибирск-Главный в 17:30, прибытие на станцию Томск-II в 22:13. Время указано местное.

Напоминаем, что обычно этот поезд ходит по пятницам, субботам и воскресеньям. В его составе вагоны двух классов комфортности.

Подробную информацию о расписании движения поездов и приобретении билетов можно узнать в мобильном приложении «РЖД пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также в кассах железнодорожного вокзала, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.