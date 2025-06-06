Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Быстрый поезд из Томска в Новосибирск будет выполнять дополнительные рейсы 11 и 12 июня 2025 года.

2025-06-06 15:29
Быстрый поезд из Томска в Новосибирск будет выполнять дополнительные рейсы 11 и 12 июня 2025 года.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с увеличением числа пассажиров в преддверии праздников и выходных, быстрый поезд № 869/870 на маршруте Томск-II – Новосибирск-Главный будет выполнять дополнительные рейсы 11 и 12 июня 2025 года.

Расписание остается прежним: отход от станции Томск-II в 06:35, приезд на станцию Новосибирск-Главный в 11:22, отбытие от станции Новосибирск-Главный в 17:30, прибытие на станцию Томск-II в 22:13. Время указано местное.

Напоминаем, что обычно этот поезд ходит по пятницам, субботам и воскресеньям. В его составе вагоны двух классов комфортности.

Подробную информацию о расписании движения поездов и приобретении билетов можно узнать в мобильном приложении «РЖД пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также в кассах железнодорожного вокзала, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru