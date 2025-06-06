На станциях Горьковской железнодорожной линии установлены современные киоски для приобретения проездных документов.

15:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На территории вокзалов Горьковской железной дороги установлены терминалы для продажи билетов, работающие на основе отечественного ПО.

В частности, в зоне дальнего следования железнодорожных касс Нижнего Новгорода уже функционируют 8 таких устройств. Два из них расположены в здании предварительных касс (пл. Революции, 7А), а остальные 6 - в здании вокзального комплекса. В столице Татарстана установлено 7 терминалов, в Кирове - 6.

Терминалы оборудованы интуитивно понятным интерфейсом и дополнительным экраном, направленным к пассажиру. Это позволяет пассажиру видеть доступные для продажи места в вагоне поезда (как и кассир), что упрощает выбор наиболее комфортного места и делает процесс оформления билета более удобным.

Новые терминалы уже функционируют на 40 вокзалах ОАО «РЖД» в крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.