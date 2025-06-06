В период июньских торжеств на Свердловском железнодорожном направлении запланированы дополнительные поезда-электрички.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 12 по 15 июня 2025 года, в праздничные и нерабочие дни, на Свердловской железнодорожной линии запланированы дополнительные рейсы пригородных поездов. Это обусловлено ожидаемым ростом числа пассажиров. В связи с продолжительными выходными также будет изменено расписание некоторых электричек. Перевозки осуществляет АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Пригородный поезд «Орлан» № 7011/7012, следующий по маршруту Екатеринбург – Михайловский Завод и обслуживающий туристов, направляющихся в природный парк «Оленьи ручьи», будет работать всю неделю с 9 по 15 июня. Обычно этот поезд ходит по пятницам, субботам и воскресеньям.

11 и 12 июня запланированы дополнительные рейсы пригородных поездов № 7028/7008 Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск (отправление в 11:41, время указано местное) и № 7007/7027 Челябинск – Верхний Уфалей – Екатеринбург (отправление в 13:42). Обычно эти поезда ходят с пятницы по понедельник.

12 и 13 июня назначены дополнительные рейсы электричек, которые обычно работают по субботам и воскресеньям:

№ 6453 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 10:33);

№ 6463 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил (отправление в 19:31);

№ 6481 Полевской – Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 20:20);

№ 6482 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской (отправление в 09:43);

№ 6441 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка (отправление в 07:48);

№ 6442 Мурзинка – Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 14:01);

№ 6591 Дружинино – Михайловский Завод (отправление в 10:44);

№ 6592 Михайловский Завод – Дружинино (отправление в 15:40).

Также изменится расписание скорых электропоездов «Финист»:

№ 7051 Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:37) будет работать 11 июня, но не будет работать 13 июня;

№ 7052 Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:42) будет работать 12 июня, но не будет работать 14 июня.

Поезда Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный №№ 6130/6131/6132 и Керамик – Нижний Тагил №№ 6447/6461, которые ходят только в рабочие дни, не будут работать 12 и 13 июня.

Детальную информацию обо всех изменениях можно найти в приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте СПК, а также на железнодорожных станциях, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.