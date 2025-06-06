Олег Белозеров вручил государственные и отраслевые премии в честь Дня России
2025-06-0611:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
Олег Белозёров, исполняющий обязанности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», на сетевом селекторном совещании поздравил сотрудников РЖД с предстоящим Днем России и вручил им государственные и отраслевые награды.
По указу Владимира Путина, Президента Российской Федерации, за вклад в развитие транспортной отрасли были награждены:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
Василий Николаевич Панкратов – монтер пути на Самарской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры;
медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:
Игорь Геннадьевич Стариков – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции тяги;
знаком отличия «За наставничество»:
Андрей Александрович Чабан – главный инженер дистанции инженерных сооружений Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры;
медалью «Луки Крымского»:
Ирина Анатольевна Сельченкова – медсестра поликлиники на станции Лосиноостровская клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Семашко;
Елена Васильевна Челарская – медсестра хирургического отделения клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Семашко;
была выражена Благодарность Президента Российской Федерации:
Александр Ювенальевич Ивакин, который является руководителем отдела Смычкинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры;
Владимир Иванович Михеев, занимающий должность начальника железнодорожного вокзала станции Узловая-I Московской дирекции пассажирских обустройств;
Татьяна Владимировна Налетова, ведущий инженер Октябрьского территориального центра фирменного транспортного обслуживания;
Владимир Иванович Петрик, мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов путевой машинной станции № 233 Дальневосточной дирекции по ремонту пути;
Ирина Петровна Стромакова, ведущий инженер эксплуатационного локомотивного депо Россошь Юго-Восточной дирекции тяги.
За выдающиеся трудовые достижения и многолетнюю честную работу, по приказу Романа Владимировича Старовойта, Министра транспорта Российской Федерации, были награждены:
Медалью «За строительство транспортных объектов»:
Валентин Сергеевич Топоев, заместитель начальника Красноярской дирекции по капитальному строительству Дирекции по строительству сетей связи.
Была выражена Благодарность Министра транспорта Российской Федерации:
