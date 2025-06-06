Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Олег Белозеров вручил государственные и отраслевые премии в честь Дня России

2025-06-06 11:35
Олег Белозеров вручил государственные и отраслевые премии в честь Дня России
Олег Белозёров, исполняющий обязанности генерального директора и председателя правления ОАО «РЖД», на сетевом селекторном совещании поздравил сотрудников РЖД с предстоящим Днем России и вручил им государственные и отраслевые награды.

По указу Владимира Путина, Президента Российской Федерации, за вклад в развитие транспортной отрасли были награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

  • Василий Николаевич Панкратов – монтер пути на Самарской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

  • Игорь Геннадьевич Стариков – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции тяги;

знаком отличия «За наставничество»:

  • Андрей Александрович Чабан – главный инженер дистанции инженерных сооружений Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры;

медалью «Луки Крымского»:

  • Ирина Анатольевна Сельченкова – медсестра поликлиники на станции Лосиноостровская клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Семашко;
  • Елена Васильевна Челарская – медсестра хирургического отделения клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Семашко;

была выражена Благодарность Президента Российской Федерации:

  • Александр Ювенальевич Ивакин, который является руководителем отдела Смычкинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры;
  • Владимир Иванович Михеев, занимающий должность начальника железнодорожного вокзала станции Узловая-I Московской дирекции пассажирских обустройств;
  • Татьяна Владимировна Налетова, ведущий инженер Октябрьского территориального центра фирменного транспортного обслуживания;
  • Владимир Иванович Петрик, мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов путевой машинной станции № 233 Дальневосточной дирекции по ремонту пути;
  • Ирина Петровна Стромакова, ведущий инженер эксплуатационного локомотивного депо Россошь Юго-Восточной дирекции тяги.

За выдающиеся трудовые достижения и многолетнюю честную работу, по приказу Романа Владимировича Старовойта, Министра транспорта Российской Федерации, были награждены:

Медалью «За строительство транспортных объектов»:

  • Валентин Сергеевич Топоев, заместитель начальника Красноярской дирекции по капитальному строительству Дирекции по строительству сетей связи.

Была выражена Благодарность Министра транспорта Российской Федерации:

  • Олегу Геннадьевичу Белохвостову, мастеру дорожному Читинской дистанции пути Забайкальской дирекции инфраструктуры;
  • Олегу Витальевичу Михайлову, электромеханику Астраханского регионального центра связи Саратовской дирекции связи;
  • Юрию Григорьевичу Тамилину, дежурному по железнодорожной станции Нижний Новгород-Московский Горьковской дирекции управления движением;
  • Евгению Михайловичу Угреневу, составителю поездов станции Челябинск-Грузовой Южно-Уральской дирекции управления движением.

Олег Валентинович Белозёров, генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД», выдал приказ о награждении за высокие результаты в работе:

наградой «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:

  • Халил Мустафаевич Сулейманов, старший осмотрщик-ремонтник вагонов в эксплуатационном вагонном депо Краснодар Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;
  • Ирина Михайловна Кузнецова, ведущий специалист по охране труда Северной дирекции по энергообеспечению;

наградой «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет»:

  • Юрий Александрович Артёменко, начальник Калининградской дирекции моторвагонного подвижного состава.
