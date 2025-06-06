С начала текущего года и до мая, более 5,5 тысяч человек посетили филиалы Музея Горьковской железной дороги, расположенные в Нижнем Новгороде.

10:18

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первые 5 месяцев 2025 года филиалы музея истории и развития Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде приняли более 5,5 тыс. посетителей. Было проведено около 150 тематических и образовательных экскурсий.

На открытой экспозиции «Паровозы России» было организовано более 100 экскурсий, которые посетили 3,6 тыс. человек. Музей, который находится в Инженерном центре Горьковской железной дороги, посетили 2 тыс. человек, для которых было организовано около 50 экскурсий.

Экспозиции отражают историю железной дороги. Среди них - «Первые паровозы», «Становление и эксплуатация Московско-Нижегородской железной дороги», «Железнодорожники в годы Великой Отечественной войны», «Этапы развития территориального управления Горьковской железной дороги» и другие.

В коллекциях филиалов музея представлены оригинальные предметы, фотографии и документы, а также уникальные модели с высоким уровнем детализации. Посетителям рассказывают о начале мирового и отечественного паровозостроения, о строительстве железной дороги от Нижнего Новгорода до Москвы, о ключевых моментах истории Горьковской железной дороги и перспективах ее развития, а также о профессиях железнодорожников прошлого и настоящего.

В этом году открытая экспозиция «Паровозы России» пополнилась 4 новыми образцами подвижного состава – тепловозом ТЭ1, электровозом ЧС3, паровозами П-0001 и П-36. Все образцы являются оригинальными и были произведены в середине прошлого века. Всего на этой площадке представлено около 30 различных экспонатов, демонстрирующих развитие железнодорожных технологий и историю транспорта с конца XIX до середины ХХ века.

В общей сложности за январь – май 2025 года филиалы музея истории и развития ГЖД посетили 9,5 тыс. человек. Среди них около 1,9 тыс. человек посетили филиал в Ижевске, более 1 тыс. человек - в Кирове, и почти 1 тыс. человек - на станции Лянгасово.

Служба корпоративных коммуникаций ГЖД сообщила, что всю информацию о Музее истории и развития ГЖД можно найти на официальном веб-сайте в разделе «О дороге».