За период с января по май 2025 года на Дальневосточной железнодорожной линии было перевезено 29,9 млн тонн груза.

С января по май 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 29,9 млн тонн грузов, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В частности, было перевезено:
Грузооборот за период с января по май вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг более 102,6 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 129 млрд тонно-км (+2,4%).
В мае на станциях ДВЖД было погружено 5,9 млн тонн грузов, что на 8,3% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.
Грузооборот в мае составил около 20,6 млрд тарифных тонно-км (+1,8%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – около 26,1 млрд тонно-км (+2,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.