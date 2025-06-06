Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За период с января по май 2025 года на Дальневосточной железнодорожной линии было перевезено 29,9 млн тонн груза.

2025-06-06 10:10
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по май 2025 года на Дальневосточной железной дороге было перевезено 29,9 млн тонн грузов, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В частности, было перевезено:

  • 14,6 млн тонн каменного угля (снижение на 4,3% по сравнению с январем – маем 2024 года);
  • 3,2 млн тонн нефти и нефтепродуктов (снижение на 14,8%);
  • 1,3 млн тонн железной и марганцевой руды (рост на 15,6%);
  • 1,2 млн тонн лесных грузов (снижение на 4,1%);
  • 798,1 тыс. тонн строительных грузов (снижение на 32,8%);
  • 447,8 тыс. тонн руды цветной и серного сырья (рост в 5,8 раз);
  • 357 тыс. тонн черных металлов (снижение на 7,5%);
  • 236,3 тыс. тонн промышленного сырья и формовочных материалов (рост на 8,4%);
  • 75,3 тыс. тонн зерна (рост на 17,5%).

Грузооборот за период с января по май вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг более 102,6 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 129 млрд тонно-км (+2,4%).

В мае на станциях ДВЖД было погружено 5,9 млн тонн грузов, что на 8,3% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.

Грузооборот в мае составил около 20,6 млрд тарифных тонно-км (+1,8%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – около 26,1 млрд тонно-км (+2,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

