Новый пригородный поезд Красноярск – Ачинск начнет курсировать для пассажиров Красноярской железной дороги с 17 февраля

Новый пригородный поезд Красноярск – Ачинск начнет курсировать для пассажиров Красноярской железной дороги с 17 февраля

13:54

В рамках развития пригородной маршрутной сети западного направления Красноярской железной дороги с 17 февраля компания «Краспригород» назначает дополнительный электропоезд от Красноярска до Ачинска.

Поезд будет курсировать по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам.

Расписание электропоезда:

№ 6359 Красноярск – Ачинск-I (отправление со станции Красноярск – в 08:47, прибытие в Ачинск – в 13:04);

№ 6360 Ачинск-I – Красноярск (отправление со станции Ачинск – в 14:34, прибытие в Красноярск – в 18:38).

Электропоезд станет частью «сквозного» маршрута поезда Зыково – Красноярск – Ачинск-I (отправление со ст. Зыково – в 07:38, прибытие на ст. Красноярск – в 08:40, отправление со станции Красноярск – в 18.48, прибытие на станцию Зыково – в 19:43).

Это сделано для удобства жителей правобережья Красноярска: они смогут совершать поездки без пересадок на станции Красноярск.

В целом, уехать на электропоезде из Красноярска в Ачинск, третий по численности населения город Красноярского края, теперь можно будет 6 раз в неделю. Помимо вновь назначенной электрички, на направлении курсируют также 2 вечерних пятничных пригородных поезда: Красноярск – Ачинск – Боготол (отправление из Красноярска – в 19:10) и Красноярск – Ачинск – Лесосибирск (отправление – в 21:53).

Время указано местное.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».

Напомним: пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.