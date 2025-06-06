Двойные композиции "Ласточек" начнут свою работу на железнодорожных путях Калининграда с 7 июня 2025 года.

10:04

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 7 июня 2025 года начнут ходить двойные составы пригородных электропоездов "Ласточка" по маршруту Калининград-Северный - Зеленоградск-2.

Эти 10-вагонные составы, способные вместить 772 пассажира, будут отправляться с Северного вокзала в 11:20, 13:21, 15:22 и 17:23 по выходным и праздничным дням, а возвращаться из Зеленоградска-2 в 12:10, 14:10, 16:13 и 18:07. Поезда будут двигаться по маршруту с одной остановкой на станции Кутузово-Новое.

Цена билета на двойной состав будет такой же, как и на обычные пригородные поезда. Билеты можно приобрести в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, мобильных приложениях "РЖД Пассажирам" и "ПроТранспорт+", а также через телеграм-бот "Электрички РЖД".

Отметим, что для обеспечения движения 10-вагонных "Ласточек" на Северном вокзале, станциях Кутузово-Новое и Зеленоградск-2 были выполнены работы по удлинению платформ, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.