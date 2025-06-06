С 7 июня 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Горьковскому и Павелецкому направлениям Московской железной дороги.

С 7 июня 2025 года изменится график движения некоторых пригородных поездов, включая аэроэкспресс, МЦД-4 и поезда Большого кольца МЖД, следующих по Горьковскому и Павелецкому направлениям. Это связано с проведением работ по улучшению инфраструктуры на станциях Кусково, Бекасово-Сортировочное и на участках Бирюлево-Товарная – Домодедово, Усады-Окружные – Детково.

В частности, с 02:20 7 июня до 02:20 9 июня на участке Бирюлево-Товарная – Домодедово будут проходить ремонтные работы. В это время движение по 1 пути будет временно приостановлено. Поезда будут следовать по соседнему пути в реверсивном режиме. В связи с этим в график движения пригородных электропоездов внесены корректировки. Некоторые поезда будут отправляться и прибывать в другое время, изменится количество остановок на маршруте, а некоторые поезда будут временно исключены из расписания. Аэроэкспрессы будут ходить реже, чем обычно.

9 июня на станции Бекасово-Сортировочное Большого кольца МЖД с 07:30 до 17:30 будет производиться замена стрелочного перевода. В это время 4 пригородных поезда не будут следовать на участке Апрелевка – Кресты, 2 поезда будут исключены из расписания.

10–11 июня с 06:00 до 10:00 на участке Детково – Усады-Окружные Большого кольца МЖД будут проводиться ремонтные и путевые работы, а также переустройство контактной сети в рамках строительства железнодорожной инфраструктуры на станции Усады-Окружные к новому контейнерному терминалу. В связи с этим в график движения внесены изменения: время отправления и прибытия некоторых электричек изменится, 4 поезда будут временно исключены из расписания.

С первого часа ночи 12 июня до восьми утра 13 июня, а также с первого часа ночи 14 июня до шести утра 15 июня на станции Кусково Горьковского направления Московской железной дороги будет производиться обновление программного обеспечения системы контроля движения поездов. Движение поездов на участке от Железнодорожной до Нижегородской будет перенаправлено по соседним путям. В связи с этим, у некоторых поездов изменится расписание и количество остановок, некоторые поезда будут следовать по сокращенному маршруту, а некоторые временно будут исключены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров проявить понимание к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.