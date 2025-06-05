Северная магистраль была признана лидером среди 16 российских железнодорожных компаний по итогам I квартала 2025 года, основываясь на общих ключевых показателях деятельности.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

5-го числа летнего месяца в городе Ярославль прошла церемония награждения сотрудников железнодорожной отрасли за их трудовые успехи. Заместитель главного руководителя и главный инженер ОАО «РЖД» Валерий Танаев, находясь в рабочем визите на магистрали, поздравил команду СЖД с заслуженной победой в сетевых состязаниях. Он вручил документ, подтверждающий присвоение СЖД первого места среди 16 железных дорог.

«Северная дорога показывает впечатляющие результаты во всех сферах своей работы. На наиболее популярных маршрутах запущены новые поезда, включая поезд до Кисловодска, увеличено количество рейсов «Ласточки». В пригородном транспортном сообщении Ярославской области внедряется единый городской тариф. Железнодорожный туризм активно развивается. Фокусирование на новые грузовые услуги приносит заметные плоды: например, увеличены объемы перевозок в грузовых экспрессах, включая для малого и среднего бизнеса», – поделился Валерий Танаев.

При выборе лидирующих магистралей учитывается множество показателей работы, на основании которых формируется рейтинг. В оценке учтены состояние железнодорожного пути, соблюдение расписания движения пассажирских и пригородных поездов, отсутствие случаев нарушений безопасности движения, надежность работы и производительность техники. В первом квартале на Северной железной дороге было погружено более 13,5 млн тонн грузов, отправлено 2,9 млн пассажиров.

«Победа – это высокая, но заслуженная оценка нашей работы, вызов на перспективу. Уверен, что первое место послужит хорошим импульсом для сохранения набранного темпа и достижения всех поставленных целей», – отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Глава железнодорожного управления выразил признательность за сотрудничество и открытость к общению руководящим лицам субъектов Российской Федерации, благодаря совместной работе с которыми происходит развитие области обслуживания пассажиров и железнодорожных грузоперевозок для местного промышленного комплекса.

Через видеоконференцию и лично поздравлениями с железнодорожниками Северной магистрали поделились руководители и представители регионов, на территории которых функционирует данная дорога, – Костромской, Ивановской, Архангельской, Ярославской областей.

Глава Ивановской области Станислав Воскресенский подчеркнул значимость внедренных в регионе проектов быстрого сообщения с Москвой и улучшения пригородной железнодорожной инфраструктуры. Первый заместитель главы Архангельской области Алексей Алсуфьев отметил увеличение грузоперевозок через морской порт Архангельска, выразил благодарность компании «РЖД» за организацию патриотических мероприятий в регионе. Заместитель главы Костромской области Юрий Маков выделил среди ключевых проектов компании «РЖД» реконструкцию вокзалов Кострома и Нерехта, улучшение быстрого сообщения поездами «Ласточка», сотрудничество в области организации пригородных перевозок. Для Ярославской области значимыми проектами, по мнению заместителя председателя правительства региона Романа Душко, стали строительство вокзала и улучшение железнодорожного сообщения в Переславле-Залесском, запуск «Электрички болельщиков», строительство современного дома отдыха для локомотивных бригад в Данилове.

Также 5 июня награды за результаты первого квартала были вручены командам отдельных подразделений холдинга РЖД, расположенных на территории Северной магистрали. Среди них - предприятия, которые стали лидерами среди своих аналогов: дирекции по управлению движением, тепловодоснабжению, снабжению, станции Ярославль-Главный и Лоста, локомотивное депо в Череповце, ярославские дистанции пути и электроснабжения, Путевая машинная станция в Няндоме, дистанция гражданских сооружений в Исакогорке, а также грузовой терминал в Сыктывкаре и Ярославский информационно-вычислительный центр. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.