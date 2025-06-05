Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожная линия Горького присоединилась к глобальной инициативе по обеспечению безопасности на железнодорожных переездах.

2025-06-05 16:44
Сотрудники Горьковской железнодорожной магистрали провели профилактические акции на переездах в рамках Международного дня осведомленности о железнодорожных переездах, отмечаемого 5 июня в этом году.

Такие мероприятия проводятся ежегодно на всей территории Горьковской железной дороги. Основная цель - предотвращение нарушений ПДД при пересечении железнодорожных путей.

В акции приняли участие не только сотрудники ГЖД, но и представители правительства Нижегородской области, министерства транспорта и автомобильных дорог региона, а также сотрудники Госавтоинспекции и транспортной прокуратуры.

В поселках Доскино, Лукино, Сейма, Ужовка и Володарск Нижегородской области водителям напомнили о безопасности на железнодорожных переездах, проведя профилактические беседы, раздав информационные материалы и сувениры.

На ГЖД особое внимание уделяется просветительской работе с водителями, поскольку основной причиной аварий на железнодорожных переездах является нарушение ПДД водителями.

«В этом году благодаря эффективной просветительской работе и профилактике удалось снизить количество аварий и травматизм. За 5 месяцев 2025 года на переездах железнодорожной сети произошло 77 ДТП, в которых пострадали 40 человек. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 85 ДТП, пострадали 54 человека. На переездах Горьковской железной дороги в текущем году произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека. В прошлом году за этот период произошло 12 ДТП, в них пострадали 11 человек», - заявил заместитель начальника ГЖД по Горьковскому территориальному управлению Александр Мальцев.

Железнодорожники принимают всеобъемлющие меры для предотвращения аварий, включая контроль за состоянием железнодорожных переездов, их ремонт, модернизацию и установку дополнительных систем безопасности.

«Главная цель для уменьшения аварийности - поддержание переездов в исправном техническом состоянии. В Нижегородской области предполагается обновить покрытие дорог на 56 переездах, а также выполнить капитальный ремонт на 6 переездах с заменой заграждающих устройств и асфальтированием дорожного полотна», - заявил руководитель Горьковской дирекции инфраструктуры Александр Власов.

Горьковская железная дорога каждый год участвует в акциях, посвященных Международному дню осведомленности о железнодорожных переездах, и призывает активно поддерживать проводимые мероприятия и соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

