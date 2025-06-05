Магистраль Куйбышева стала участником Международного дня, призванного обратить внимание на железнодорожные переезды.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках Международного дня посвященного безопасности на железнодорожных переездах, 5 июня 2025 года на Куйбышевской железной дороге были проведены профилактические мероприятия на переездах с высокой интенсивностью автомобильного движения.

Акции прошли в Самарской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Республиках Мордовия, Башкортостан и Татарстан. Водителям напомнили о правилах поведения на железнодорожных переездах и вручили памятные подарки.

Стоит отметить, что с начала 2025 года на переездах Куйбышевской железной дороги из-за виновности водителей произошло 2 аварии, в то время как в прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 5 случаев.

Куйбышевская железная дорога призывает водителей быть максимально внимательными и осторожными на дороге. Перед переездом необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении. Запрещено въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного, если видно приближающийся поезд или образовалась пробка, которая вынудит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.