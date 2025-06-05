Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сотрудники Московской железной дороги напомнили автомобилистам о нормах переезда через железнодорожные трассы.

2025-06-05 16:31
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Международный день безопасности на железнодорожных переездах, который отмечался 5 июня 2025 года, работники Московской железной дороги (МЖД) провели акцию на более чем 400 переездах. Они напомнили автомобилистам о важности соблюдения осторожности при пересечении железнодорожных путей. В мероприятии также участвовали представители ГИБДД, местных властей и транспортных компаний.

С целью привлечения внимания автоводителей к необходимости соблюдения ПДД на переездах, сотрудники МЖД организовали ряд креативных и запоминающихся акций.

Например, в Брянской, Орловской и Тульской областях с 5 июня по самым загруженным переездам, расположенным в пределах городов, начали ходить локомотивы с баннерами на бортах, призывающими соблюдать правила при пересечении железнодорожных путей. На 8 переездах с большим автомобильным потоком и интенсивным движением поездов в Московской, Курской, Смоленской, Рязанской, Брянской, Орловской, Тульской и Калужской областях сотрудники железной дороги вместе с волонтерами устроили флешмоб. Они выстроились в одну линию и подняли плакаты с буквами, образующими фразу: «Берегись поезда!».

Особое внимание было уделено тем переездам, на которых с начала года произошли аварии. В частности, акция прошла на переезде между станциями Кресты и Сандарово БМО, где за текущий год произошло 2 ДТП, на переезде возле станции Отрада в Орловской области, а также на переезде между станциями Соревнование и Большая Волга в Московской области, где нарушение водителем ПДД привело к смертельному ДТП.

В дополнение к этому, работники железной дороги устраивали для водителей, ожидающих на переездах разрешение на проезд, специальную викторину. За каждый верный ответ они получали подарок от МЖД. Кроме того, была проведена информационная кампания среди водителей автотранспортных компаний и учеников автошкол, в рамках которой особое внимание уделялось правилам пересечения переездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

