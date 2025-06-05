Магистраль Свердловска стала участником Международного дня освещения вопросов, связанных с железнодорожными переездами.

16:12

Традиционно, Свердловская железная дорога принимает участие в Международном дне посвященном проблемам железнодорожных переездов, который в этом году отмечается 5 июня. Работники СвЖД напомнили водителям в Свердловской, Тюменской областях, Пермском крае, ХМАО – Югре и ЯНАО о том, что переезд является одним из наиболее сложных и опасных участков пути. При пересечении его необходимо быть особенно внимательным и строго соблюдать правила.

Главными причинами аварий на переездах являются умышленные нарушения водителями правил дорожного движения: проезд на красный свет светофора, обход закрытых шлагбаумов. С начала года дежурные по переездам на СвЖД зарегистрировали около 200 таких случаев. Один из них привел к дорожно-транспортному происшествию.

Проведение профилактических мероприятий является частью комплекса действий, направленных на улучшение безопасности движения на перекрестках автомобильных и железнодорожных дорог. Каждый год в рамках утвержденного плана СвЖД модернизирует и оборудует переезды современными предупредительными и заграждающими устройствами, обновляет системы освещения и электроснабжения на переездах, проводит замену покрытия с установкой резинокордового настила. В 2025 году планируется модернизировать более 150 объектов.

В большинстве стран для снижения количества ДТП прилагаются значительные усилия для устранения перекрестков автомобильных и железнодорожных дорог на одном уровне. Однако строительство путепроводов требует значительных бюджетных вложений и длительного времени. СвЖД, с своей стороны, также сотрудничает с регионами по вопросам создания альтернативных маршрутов для автотранспорта, исключающих пересечение железнодорожных путей.

В результате совместных усилий СвЖД и городской администрации Екатеринбурга, удалось перераспределить движение грузовых автомобилей с контейнерного терминала "Гипсовая" по новой транспортной магистрали. Выполненные мероприятия также позволяют исключить проезд через жилые районы Уралмаш, Сортировка, где ежедневно проходит до 700 грузовиков: начиная с 1 июня 2025 года, их маршрут проходит через Серовский тракт с возможностью выхода на ЕКАД, как сообщили в пресс-службе СвЖД.