С момента начала текущего года, сотрудники станций железнодорожного транспорта в Кемеровском регионе отправили на переработку 3,2 тонны отходов.

15:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Кемеровской области на железнодорожных станциях осуществляется экологический проект по отдельному сбору отходов для последующей переработки. С января по май было собрано 3,2 тонны разнообразных отходов, включая стекло, пластик, бумагу. Это сравнимо с показателями прошлого года.

Наибольшее количество вторичного материала для переработки было передано с вокзалов Новокузнецк, Кемерово, Белово, Тайга и Юрга-1. Большую часть составило стекло – 1,5 тонны за 5 месяцев.

Отходы собирают в специальные контейнеры и фандоматы – автоматы для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок. В Кузбассе такие устройства установлены на вокзалах Кемерово, Ленинск-Кузнецкий-1, Новокузнецк, Тайга и Юрга-1.

Отметим, что отдельный сбор отходов проводится в рамках программы ОАО «РЖД» с целью формирования экологической культуры в обществе и снижения вреда для окружающей среды, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.