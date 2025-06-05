Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Путешественники на электричках в Кузбассе получат возможность перевозить своих питомцев без дополнительной платы, если они приобретут проездной через чат-бота.

2025-06-05 15:40
В Кемеровской области для пассажиров пригородных поездов стартовала летняя акция - приобретая абонемент через чат-бот в «Телеграме», можно бесплатно взять с собой животное или негабаритную ручную кладь.

Акция пройдет с первого июня до 31 августа 2025 года.

Отметим, что в чат-боте «Кузбасс-пригород» в «Телеграме» доступна покупка всех видов электронных абонементов:

  • ежедневный – для поездок каждый день недели (на 15 дней или 1 месяц);
  • рабочего дня – для поездок в рабочие дни (на 15 дней или 1 месяц);
  • выходного дня – для поездок в выходные дни в течение 1 месяца;
  • на определенные даты – оформляется на любые 5-6 дат в течение 1 месяца.

Дополнительную информацию о условиях акции можно найти на сайте АО «Кузбасс-пригород» или узнать по телефону горячей линии 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

