Полное возобновление движения поездов на участке Евдаково – Сагуны в Воронежской области произошло.

15:36

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На участке Евдаково – Сагуны в Воронежской области, где 5 июня в 09:06 было обнаружено повреждение одной из дорог, движение поездов полностью возобновлено. Был осуществлен осмотр инфраструктуры и замена поврежденных частей.

Отправка задержанных поездов по их маршрутам была осуществлена. РЖД применяют все необходимые действия для сокращения времени отклонения от расписания пассажирских поездов.

Дополнительную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок с любого места в России бесплатный).