Расписание пригородных поездов Московской железной дороги изменится в праздничные дни февраля и марта

10:24

В предпраздничные и праздничные дни (с 22 по 24 февраля и с 4 по 8 марта) изменится расписание пригородных поездов и экспрессов Московской железной дороги.

Движение поездов будет осуществляться следующим образом:

22 февраля, 6 марта – расписанием вторника;

23 февраля, 8 марта – расписанием воскресенья;

24 февраля, 4 марта – расписанием четверга;

5 марта – расписанием пятницы;

6 и 7 марта – расписанием субботы.

Корректировки коснутся всех направлений МЖД. В частности, изменятся дни курсирования экспрессов в Александров, Владимир, Большую Волгу, Раменское, Рязань, Калугу и Тулу.

23 февраля и с 4 по 8 марта точечные корректировки коснутся графика движения поездов в Брянской, Калужской, Владимирской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областях.

Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.