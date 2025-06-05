Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В летний период из Омска в направлении юга в составе транзитных поездов будет дополнительно курсировать свыше 30 вагонов.

2025-06-05 15:29
В летний период из Омска в направлении юга в составе транзитных поездов будет дополнительно курсировать свыше 30 вагонов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В летнее время 2025 года около 30 дополнительных прицепных вагонов будут включены в состав трех поездов, обеспечивающих связь между Омском и курортами Черноморского побережья.

Пассажирские вагоны из депо Омска будут добавлены к поездам № 215/216 Барнаул – Адлер (каждый второй день), № 249/250 Новокузнецк – Имеретинский Курорт (два раза в неделю), № 243/244 Новокузнецк – Анапа (в определенные даты).

Отметим, что на время летних перевозок в пассажирском вагонном депо Омска подготовлено 85 пассажирских вагонов, которые будут использованы как в поездах, формируемых в Омске, так и в транзитных поездах из других регионов.

Детальную информацию о движении поездов и возможность приобрести билеты можно найти на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru