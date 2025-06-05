В летний период из Омска в направлении юга в составе транзитных поездов будет дополнительно курсировать свыше 30 вагонов.

15:29

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В летнее время 2025 года около 30 дополнительных прицепных вагонов будут включены в состав трех поездов, обеспечивающих связь между Омском и курортами Черноморского побережья.

Пассажирские вагоны из депо Омска будут добавлены к поездам № 215/216 Барнаул – Адлер (каждый второй день), № 249/250 Новокузнецк – Имеретинский Курорт (два раза в неделю), № 243/244 Новокузнецк – Анапа (в определенные даты).

Отметим, что на время летних перевозок в пассажирском вагонном депо Омска подготовлено 85 пассажирских вагонов, которые будут использованы как в поездах, формируемых в Омске, так и в транзитных поездах из других регионов.

Детальную информацию о движении поездов и возможность приобрести билеты можно найти на сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.