Сотрудники железной дороги напомнили автомобилистам о соблюдении безопасности на железнодорожных переездах в городах Челябинск, Оренбург и Курган.

14:04

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Международный день безопасности на переездах, который отмечался 5 июня 2025 года, работники ЮУЖД организовали несколько профилактических акций. Мероприятия прошли в таких городах как Челябинск, Карталы, Оренбург, Орск, Бузулук, Курган, Шадринск и других.

В Челябинске (на переезде у станции Чурилово) и Кургане (на переезде у станции Варгаши) водителям напомнили о правилах дорожного движения с помощью сказочных героев - Бабы-Яги и Кащея Бессмертного. В Оренбурге за безопасность на переездах отвечал ангел.

Таким оригинальным методом железнодорожники привлекли внимание автомобилистов и напомнили о необходимости соблюдения ПДД.

Во время проведения профилактических акций водителям раздавались брошюры с правилами дорожного движения на переездах и тематические сувениры.

Вопрос безопасности на железнодорожных переездах по-прежнему актуален. С начала года на Южно-Уральской железной дороге произошло 4 аварии, включая 2 в Челябинской области и 2 в Оренбургской. За пять месяцев дежурные по переездам зарегистрировали около 60 нарушений ПДД. В каждом случае причиной стало нарушение водителями ПДД.

ЮУЖД призывает автоводов быть более внимательными и строго соблюдать ПДД при пересечении железнодорожных путей. Запрещено въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Недопустимо проезжать, если видно приближающийся поезд или если за переездом образовалась пробка, которая вынудит водителя остановиться на переезде, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.