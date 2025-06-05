В городе Ярославль состоялась общая инициатива работников железной дороги и хоккейной команды "Локомотив", направленная на повышение безопасности на железнодорожных переходах.

13:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Профилактическое мероприятие, в котором приняли участие работники Северной железнодорожной магистрали и представители Госавтоинспекции, прошло 5 июня 2025 года на железнодорожном переезде в Ярославле. Водителям напомнили о важности соблюдения ПДД, а также устроили викторину с призами в виде карточек с изображением команды, Кубка Гагарина и подписями хоккеистов. В социальных сетях официальных групп Северной железной дороги идет розыгрыш карточек с автографами игроков хоккейного клуба «Локомотив» под девизом «Чтобы стать чемпионом, важно соблюдать правила».

Мероприятие было приурочено к Международному дню привлечения внимания к безопасности на железнодорожных переездах, которая является одним из ключевых аспектов работы железнодорожного транспорта. В этот день во всех регионах СЖД проводятся профилактические акции. Сотрудники железной дороги вместе с ГАИ ведут беседы с водителями на переездах и раздают брошюры о безопасном пересечении этих критически важных участков.

На Северной магистрали проводится систематическая работа по предотвращению аварий на переездах, включая их инспектирование и проверку, рейды, а также посещение автотранспортных компаний с лекциями. Например, в апреле и мае в рамках кампании «Внимание, переезд!» было охвачено около 3,5 тыс. водителей.

На железнодорожных переездах устанавливаются новейшие предупреждающие системы и камеры для фиксации нарушений. В этом году также планируется провести капитальный ремонт на 10 переездах Северной магистрали. Эти переезды находятся на станциях Бавлены, Балакирево и участке Александров – Балакирево во Владимирской области, на станциях Буй и Шушкодом в Костромской области, на станциях Текстильный и Кохма в Ивановской области, на участке Череповец-1 ­– Череповец-2 в Вологодской области, на станции Рыбинск-Товарный в Ярославской области и на станции Усинск в Республике Коми.

С начала 2025 года на переездах СЖД произошло 7 аварий, в которых получили травмы 7 человек, один из которых скончался. В Ярославской, Костромской и Архангельской областях зафиксировано по одной аварии с начала года, в Ивановской области - 4. Все происшествия произошли из-за грубых нарушений ПДД водителями, которые попытались пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, несмотря на указания дорожных знаков.

Служба корпоративных коммуникаций СЖД призывает водителей быть внимательными при пересечении железнодорожных путей и строго следовать правилам дорожного движения.