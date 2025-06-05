Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В городе Ярославль состоялась общая инициатива работников железной дороги и хоккейной команды "Локомотив", направленная на повышение безопасности на железнодорожных переходах.

2025-06-05 13:58
В городе Ярославль состоялась общая инициатива работников железной дороги и хоккейной команды
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Профилактическое мероприятие, в котором приняли участие работники Северной железнодорожной магистрали и представители Госавтоинспекции, прошло 5 июня 2025 года на железнодорожном переезде в Ярославле. Водителям напомнили о важности соблюдения ПДД, а также устроили викторину с призами в виде карточек с изображением команды, Кубка Гагарина и подписями хоккеистов. В социальных сетях официальных групп Северной железной дороги идет розыгрыш карточек с автографами игроков хоккейного клуба «Локомотив» под девизом «Чтобы стать чемпионом, важно соблюдать правила».

Мероприятие было приурочено к Международному дню привлечения внимания к безопасности на железнодорожных переездах, которая является одним из ключевых аспектов работы железнодорожного транспорта. В этот день во всех регионах СЖД проводятся профилактические акции. Сотрудники железной дороги вместе с ГАИ ведут беседы с водителями на переездах и раздают брошюры о безопасном пересечении этих критически важных участков.

На Северной магистрали проводится систематическая работа по предотвращению аварий на переездах, включая их инспектирование и проверку, рейды, а также посещение автотранспортных компаний с лекциями. Например, в апреле и мае в рамках кампании «Внимание, переезд!» было охвачено около 3,5 тыс. водителей.

На железнодорожных переездах устанавливаются новейшие предупреждающие системы и камеры для фиксации нарушений. В этом году также планируется провести капитальный ремонт на 10 переездах Северной магистрали. Эти переезды находятся на станциях Бавлены, Балакирево и участке Александров – Балакирево во Владимирской области, на станциях Буй и Шушкодом в Костромской области, на станциях Текстильный и Кохма в Ивановской области, на участке Череповец-1 ­– Череповец-2 в Вологодской области, на станции Рыбинск-Товарный в Ярославской области и на станции Усинск в Республике Коми.

С начала 2025 года на переездах СЖД произошло 7 аварий, в которых получили травмы 7 человек, один из которых скончался. В Ярославской, Костромской и Архангельской областях зафиксировано по одной аварии с начала года, в Ивановской области - 4. Все происшествия произошли из-за грубых нарушений ПДД водителями, которые попытались пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, несмотря на указания дорожных знаков.

Служба корпоративных коммуникаций СЖД призывает водителей быть внимательными при пересечении железнодорожных путей и строго следовать правилам дорожного движения.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru