Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сертификат соответствия был выдан восьмоосному полувагону "Урал".

2025-06-05 13:51
Сертификат соответствия был выдан восьмоосному полувагону
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Восьмиосный полувагон 12-5991 «Урал» (с габаритами 1-Т, грузоподъемностью 151 тонна и объемом кузова 176 куб. м), созданный по спецификации АО «ФГК», получил сертификат, подтверждающий соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза. В скором времени АО «ФГК» планирует также получить сертификат на восьмиосный полувагон 12-5992 «БАМ» (с габаритами Тпр, грузоподъемностью 151 тонна и объемом кузова 166 куб. м).

Первый заместитель гендиректора АО «ФГК» Сергей Ефремов отметил, что компания продолжает работу над проектом холдинга «РЖД», направленным на увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на узких участках, включая Восточный полигон.

«Благодаря улучшенным техническим характеристикам и повышенной грузоподъемности полувагонов «Урал» в габарите 1-Т, стандартный поезд (988 м) может перевозить до 22% больше груза по сравнению с поездом, состоящим из стандартных полувагонов. Это эффективный и уникальный восьмиосный полувагон, в новом дизайне которого используются стандартные профили и детали, что облегчает техническое обслуживание и ремонт на существующих площадках. В будущем мы планируем приобрести 40 полувагонов «Урал» для проведения опытно-промышленной эксплуатации поезда из восьмиосных полувагонов с целью отработки технологии обеспечения движения тяжеловесных поездов в груженом и порожнем состоянии в составе отправительских/технических маршрутов, изучения инфраструктурных вопросов, связанных с эксплуатацией тяжеловесных поездов, и подтверждения эффективности их использования в перевозочном процессе», – подчеркнул Сергей Ефремов.

Процесс НИОКР, связанный с созданием и запуском в производство полувагонов нового типа, был начат в августе 2023 года. За разработку отвечало Уральское конструкторское бюро вагоностроения (ООО «УКБВ»), а опытные модели были произведены АО «НПК «Уралвагонзавод» (часть АО «Концерн Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех») и представлены публике в марте 2024 года.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru