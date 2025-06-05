Сертификат соответствия был выдан восьмоосному полувагону "Урал".

13:51

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Восьмиосный полувагон 12-5991 «Урал» (с габаритами 1-Т, грузоподъемностью 151 тонна и объемом кузова 176 куб. м), созданный по спецификации АО «ФГК», получил сертификат, подтверждающий соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза. В скором времени АО «ФГК» планирует также получить сертификат на восьмиосный полувагон 12-5992 «БАМ» (с габаритами Тпр, грузоподъемностью 151 тонна и объемом кузова 166 куб. м).

Первый заместитель гендиректора АО «ФГК» Сергей Ефремов отметил, что компания продолжает работу над проектом холдинга «РЖД», направленным на увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на узких участках, включая Восточный полигон.

«Благодаря улучшенным техническим характеристикам и повышенной грузоподъемности полувагонов «Урал» в габарите 1-Т, стандартный поезд (988 м) может перевозить до 22% больше груза по сравнению с поездом, состоящим из стандартных полувагонов. Это эффективный и уникальный восьмиосный полувагон, в новом дизайне которого используются стандартные профили и детали, что облегчает техническое обслуживание и ремонт на существующих площадках. В будущем мы планируем приобрести 40 полувагонов «Урал» для проведения опытно-промышленной эксплуатации поезда из восьмиосных полувагонов с целью отработки технологии обеспечения движения тяжеловесных поездов в груженом и порожнем состоянии в составе отправительских/технических маршрутов, изучения инфраструктурных вопросов, связанных с эксплуатацией тяжеловесных поездов, и подтверждения эффективности их использования в перевозочном процессе», – подчеркнул Сергей Ефремов.

Процесс НИОКР, связанный с созданием и запуском в производство полувагонов нового типа, был начат в августе 2023 года. За разработку отвечало Уральское конструкторское бюро вагоностроения (ООО «УКБВ»), а опытные модели были произведены АО «НПК «Уралвагонзавод» (часть АО «Концерн Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех») и представлены публике в марте 2024 года.