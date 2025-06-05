Свердловская железнодорожная компания установила ночной электропоезд на День города в Перми.

В День города Перми, который отмечается 12 июня 2025 года, Свердловская железная дорога запускает дополнительный ночной электропоезд по маршруту Пермь-2 – Левшино – Пермь-2. Это позволит жителям и гостям города удобно вернуться домой после праздничного фейерверка.
Электропоезд № 6060/6059 отправится со станции Пермь-2 в 23:50 по местному времени и совершит остановки на станциях Пермь-1, Славянова, Мотовилиха, Язовая, Юбилейная, Балмошная, Кислотный, Молодежная, КамГЭС, Левшино, Кабельная, Комплекс ППИ, Пермь-Сортировочная, Пермь-2. Для комфорта пассажиров поезд будет состоять из восьми вагонов.
Также в связи с общероссийскими праздничными и выходными днями с 12 по 15 июня в Пермском крае запланированы дополнительные рейсы пригородных поездов:
12 и 13 июня отменяются поезда, которые курсируют только по рабочим дням.
Актуальное расписание и покупка билетов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на терминалах самообслуживания Пермской пригородной компании, а также в пригородных кассах. Билеты можно приобрести за 10 дней до даты отправления поезда, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.