Свердловская железнодорожная компания установила ночной электропоезд на День города в Перми.

2025-06-05 13:03
В День города Перми, который отмечается 12 июня 2025 года, Свердловская железная дорога запускает дополнительный ночной электропоезд по маршруту Пермь-2 – Левшино – Пермь-2. Это позволит жителям и гостям города удобно вернуться домой после праздничного фейерверка.

Электропоезд № 6060/6059 отправится со станции Пермь-2 в 23:50 по местному времени и совершит остановки на станциях Пермь-1, Славянова, Мотовилиха, Язовая, Юбилейная, Балмошная, Кислотный, Молодежная, КамГЭС, Левшино, Кабельная, Комплекс ППИ, Пермь-Сортировочная, Пермь-2. Для комфорта пассажиров поезд будет состоять из восьми вагонов.

Также в связи с общероссийскими праздничными и выходными днями с 12 по 15 июня в Пермском крае запланированы дополнительные рейсы пригородных поездов:

  • № 6015/6016 Пермь-2 – Менделеево – Пермь-2 – 11 и 12 июня;
  • № 7168 Пермь-2 – Кишерть – 11 и 12 июня;
  • № 6007 Кишерть – Верещагино – 11 и 12 июня;
  • № 6009 Пермь-2 – Верещагино – 13 и 14 июня;
  • № 6945/6942 Чусовская – Кын – Чусовская – 12 и 13 июня;
  • № 7122/7121 Яйва – Пермь-2 – 12 июня;
  • № 7124/7123 Пермь-2 – Яйва – 11 июня.

12 и 13 июня отменяются поезда, которые курсируют только по рабочим дням.

Актуальное расписание и покупка билетов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на терминалах самообслуживания Пермской пригородной компании, а также в пригородных кассах. Билеты можно приобрести за 10 дней до даты отправления поезда, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

