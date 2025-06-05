Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Трансбайкальская железнодорожная линия организовала серию предупредительных мероприятий в рамках Международного дня осведомленности о железнодорожных переездах.

2025-06-05 12:41
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Персонал Забайкальской железной дороги 5 июня 2025 года провел ряд мероприятий, целью которых было уменьшение числа аварий на объектах транспортной инфраструктуры. Эти акции были приурочены к Международному дню осведомленности о железнодорожных переездах. В их проведении приняли участие сотрудники региональных отделений ГИБДД, волонтеры и представители СМИ.

В городе Чита возле железнодорожного переезда на улице Проектной работники Забайкальской железной дороги с использованием маневрового тепловоза и автомобиля, ранее попавшего в аварию, воссоздали картину последствий столкновения машины с поездом. Показ последствий аварии сопровождался разговорами с водителями о необходимости соблюдения ПДД. Для усиления эффекта дети из Читинской детской железной дороги раздавали памятки и промо-материалы на тему безопасности. Некоторые водители согласились прикрепить на свои автомобили магнитный стикер с надписью «Остановись до переезда!».

В этот день профилактические акции прошли еще на 28 железнодорожных переездах в Забайкальском крае и Амурской области.

Отметим, что за первые 5 месяцев текущего года на переездах Забайкальской железной дороги произошло 3 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы, включая 3 смертельных исхода. В 2024 году за тот же период было зарегистрировано 3 аварии, в одной из которых человек погиб.

Забайкальская железная дорога призывает водителей строго следовать ПДД при пересечении железнодорожных переездов. Несоблюдение этих правил представляет опасность для здоровья и жизни людей в автомобилях, пассажиров поездов и членов экипажей локомотивов, сообщает служба корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги.

