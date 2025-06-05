Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Профилактические проверки проводятся на 27 железнодорожных переходах в Калининградской области.

2025-06-05 10:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Международный день безопасности на железнодорожных переездах, который отмечается 5 июня 2025 года, работники Калининградской железной дороги (КЖД) вместе с Госавтоинспекцией организуют профилактические рейды для предотвращения аварий на дорогах.

В Калининградской области насчитывается более 160 переездов, из которых 27 с наибольшим потоком транспорта были выбраны для проведения данной акции. Во время рейдов сотрудники железной дороги будут раздавать водителям информационные брошюры и проводить беседы, напоминая о правилах дорожного движения, в то время как инспекторы ГАИ будут следить за их соблюдением.

Проведение таких рейдов на объектах железнодорожной инфраструктуры стало регулярной практикой в связи с постоянно существующими рисками дорожно-транспортных происшествий. С начала 2025 года работникам железной дороги удалось предотвратить 7 аварий. В каждом случае водители въехали на переезд, несмотря на запрещающие сигналы светофоров и опускающиеся шлагбаумы. Благодаря быстрым действиям дежурных на переездах и машинистов, которые применили экстренное торможение, удалось избежать столкновения автомобилей с поездами.

С января по май текущего года на Калининградской железной дороге не было зарегистрировано ни одного ДТП на переезде. В 2024 году произошло всего одно транспортное происшествие.

Работники Калининградской железной дороги настоятельно призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

