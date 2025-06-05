С января по май 2025 года на Красноярской железной дороге наблюдался рост пассажирских перевозок на 0,8%

09:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, с января по май 2025 года с железнодорожных станций и вокзалов КрасЖД отправилось в путешествия 2,8 млн пассажиров, что на 0,8% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В частности, количество пассажиров, отправившихся в пригородные направления, возросло на 1,6% и составило 2 млн 172 тыс. человек, в то время как количество пассажиров дальнего следования составило 664 тыс., что на 1,5% меньше.

За пять месяцев 2025 года пассажирооборот достиг 754,3 млн пасс.-км.

В мае 2025 года с вокзалов и станций КрасЖД было отправлено 726,7 тыс. пассажиров, включая 590,3 тыс. в пригородных поездах и 136,4 тыс. в поездах дальнего следования.

Пассажирооборот в мае 2025 года составил 159,5 млн пасс.-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.