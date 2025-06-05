Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На железнодорожной линии Южного Урала запланировано 7 "летних" поездов, следующих на юг.

2025-06-05 09:14
С приходом курортного сезона Южно-Уральская железная дорога возобновила движение летних пассажирских поездов в сторону Черноморского побережья:

  • № 477/478 Челябинск – Адлер: ходит каждые два дня;
  • № 255/256 Челябинск – Новороссийск: ходит каждые два дня;
  • № 577/578 Челябинск – Имеретинский Курорт: ходит каждые два дня;
  • № 425/426 Челябинск – Калининград: ходит по четвергам;
  • № 193/194 Челябинск – Севастополь: ходит по пятницам;
  • № 519/520 Орск – Анапа: отправляется по пятницам;
  • № 545/546 Орск/Оренбург – Имеретинский Курорт: ходит по понедельникам, средам и субботам.

В общей сложности, сезонными летними поездами, которые отправляются с ЮУЖД, планируется перевезти свыше 155 тыс. пассажиров. Самые востребованные направления пассажиров – Адлер, Анапа, Краснодар, Новороссийск, Сочи, Лазаревское, Лоо.

Билеты можно приобрести и получить более детальную информацию о расписании поездов на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах железнодорожного вокзала. Продажа билетов на указанные поезда начинается за 90 дней до отправления, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

