На железнодорожной линии Южного Урала запланировано 7 "летних" поездов, следующих на юг.

09:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С приходом курортного сезона Южно-Уральская железная дорога возобновила движение летних пассажирских поездов в сторону Черноморского побережья:

№ 477/478 Челябинск – Адлер: ходит каждые два дня;

№ 255/256 Челябинск – Новороссийск: ходит каждые два дня;

№ 577/578 Челябинск – Имеретинский Курорт: ходит каждые два дня;

№ 425/426 Челябинск – Калининград: ходит по четвергам;

№ 193/194 Челябинск – Севастополь: ходит по пятницам;

№ 519/520 Орск – Анапа: отправляется по пятницам;

№ 545/546 Орск/Оренбург – Имеретинский Курорт: ходит по понедельникам, средам и субботам.

В общей сложности, сезонными летними поездами, которые отправляются с ЮУЖД, планируется перевезти свыше 155 тыс. пассажиров. Самые востребованные направления пассажиров – Адлер, Анапа, Краснодар, Новороссийск, Сочи, Лазаревское, Лоо.

Билеты можно приобрести и получить более детальную информацию о расписании поездов на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах железнодорожного вокзала. Продажа билетов на указанные поезда начинается за 90 дней до отправления, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.