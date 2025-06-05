На железнодорожной линии Южного Урала запланировано 7 "летних" поездов, следующих на юг.

С приходом курортного сезона Южно-Уральская железная дорога возобновила движение летних пассажирских поездов в сторону Черноморского побережья:
В общей сложности, сезонными летними поездами, которые отправляются с ЮУЖД, планируется перевезти свыше 155 тыс. пассажиров. Самые востребованные направления пассажиров – Адлер, Анапа, Краснодар, Новороссийск, Сочи, Лазаревское, Лоо.
Билеты можно приобрести и получить более детальную информацию о расписании поездов на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах железнодорожного вокзала. Продажа билетов на указанные поезда начинается за 90 дней до отправления, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.