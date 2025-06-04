В коллекцию Горьковского железнодорожного музея "Паровозы России" добавлены новые экспозиции.

Экспозиция музея "Паровозы России", расположенного на территории Горьковской железной дороги, обогатилась четырьмя новыми экспонатами подвижного состава. Все представленные образцы являются оригинальными и были произведены в середине XX века.

Паровоз Л-0001 (ранее П, "Победа") - это первый послевоенный паровоз серии Л, созданный Коломенским заводом в 1945 году. Этот мощный грузовой локомотив, один из первых в СССР после войны, совершил свой первый рейс по маршруту Коломна - Рыбное. Серия получила свое название в честь конструктора Л. С. Лебедянского. Это был последний пассажирский паровоз, выпущенный в СССР.

Паровоз П36 - это советский магистральный пассажирский паровоз, который производился на Коломенском заводе с 1950 по 1956 годы. Во время испытаний в 1951 году он развил мощность 3360 л.с. при скорости 86,4 км/ч. Локомотивы П36 использовались для работы с дальними пассажирскими поездами на основных железнодорожных магистралях по всему СССР.

Тепловоз ТЭ1 - это советский грузопассажирский тепловоз мощностью 1000 л.с., который производился в Харькове с 1947 по 1950 годы. ТЭ1 стал первым серийным тепловозом страны после войны и использовался, в частности, на Орджоникидзевской и Северо-Кавказской железных дорогах.

Электровоз ЧС3 - это пассажирский односекционный четырехосный электровоз постоянного тока (3 кВ) чехословацкого производства. Эта серия была произведена в Пльзене и состояла из 87 единиц.

В общей сложности на территории музея представлено около 30 различных экспонатов, демонстрирующих развитие железнодорожных технологий и историю транспорта с конца XIX до середины XX века. Экспозиционная площадка дополнена реконструкцией деревянной пассажирской платформы с пунктом ДПС, оснащенным электрожезловым аппаратом, телефоном, ручными сигнальными средствами.

Экспозиция «Паровозы России» расположена в Нижнем Новгороде, в районе Сортировочный, между станциями Сортировочная и Кондукторская. Открыта для посещения каждый день с 09:00 до 18:00, как сообщили в пресс-службе ГЖД.