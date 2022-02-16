Ретропоезд на паровозной тяге отправится до станции Моховые Горы 20 февраля

12:22

20 февраля в 11:45 из Нижнего Новгорода отправится туристический ретропоезд на паровозной тяге. Он доставит пассажиров на станцию Моховые Горы (г. о. Бор).

Увлекательное путешествие туристы совершат в четырех современных комфортных вагонах, а во главе поезда будет настоящий паровоз. Для посадки пассажиры получат специальные ретробилеты.

В рамках экскурсии по уникальным природным дюнам Нижегородской области туристы познакомятся с творчеством двух великих деятелей культуры, чья жизнь неразрывно связана с этими местами – Максима Горького и Федора Шаляпина. Также всех гостей будет ждать особое угощение.

Узнать подробности о программе поездки, а также приобрести билеты можно у туроператоров Нижнего Новгорода, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.