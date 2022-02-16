Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Ретропоезд на паровозной тяге отправится до станции Моховые Горы 20 февраля

2022-02-16 12:22
Ретропоезд на паровозной тяге отправится до станции Моховые Горы 20 февраля
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

20 февраля в 11:45 из Нижнего Новгорода отправится туристический ретропоезд на паровозной тяге. Он доставит пассажиров на станцию Моховые Горы (г. о. Бор).

Увлекательное путешествие туристы совершат в четырех современных комфортных вагонах, а во главе поезда будет настоящий паровоз. Для посадки пассажиры получат специальные ретробилеты.

В рамках экскурсии по уникальным природным дюнам Нижегородской области туристы познакомятся с творчеством двух великих деятелей культуры, чья жизнь неразрывно связана с этими местами – Максима Горького и Федора Шаляпина. Также всех гостей будет ждать особое угощение.

Узнать подробности о программе поездки, а также приобрести билеты можно у туроператоров Нижнего Новгорода, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru