В контексте проекта ИНТЕРТРАН был направлен экспериментальный контейнерный жд состав из Санкт-Петербурга в Белоруссию.

14:55

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

4-го июня 2025 года станция Жодино в Белоруссии приняла контейнерный поезд, состоящий из 55 контейнеров с автозапчастями, оформленный полностью в электронном виде.

В реализации проекта интермодальной отправки участвовали Белорусская железная дорога, компании «Хаб Шиппинг» и «РейлФлагманЛогистик», завод «Белджи» и «Большой порт Санкт-Петербург», которые впервые присоединились к проекту ИНТЕРТРАН, инициированному ОАО «РЖД».

Весь процесс перевозки был выполнен в цифровом формате. В порту «Большой порт Санкт-Петербург», куда прибыл груз из Шанхая, все таможенные и транспортные документы были оформлены в электронном виде. Затем контейнеры были отправлены по железной дороге в Белоруссию.

ИНТЕРТРАН, запущенный ОАО «РЖД» в 2019 году, сегодня представляет собой современный цифровой сервис для доставки контейнеров в интермодальном сообщении. В рамках проекта был установлен порядок взаимодействия между операторами морских линий, РЖД, таможенными органами, отправителями и получателями груза в цифровом формате.

Проект поддерживается 6 международными специализированными транспортными организациями, его деятельность охватывает несколько морских линий и портов, 54 железнодорожные станции на сети РЖД.

С помощью технологии ИНТЕРТРАН оформляется 95% импортных грузов, проходящих через Владивостокский морской торговый порт. С момента запуска проекта ИНТЕРТРАН объем перевозок контейнеров через ВМТП превысил 250 тыс. ДФЭ. За первые 5 месяцев 2025 года объем перевозок контейнеров с использованием технологии ИНТЕРТРАН через ВМТП в импортном сообщении увеличился на 34% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в транзитном – в 2 раза.

Предполагается, что теперь регулярными станут интермодальные перевозки из стран АТР в Белоруссию через Санкт-Петербург с полностью электронным оформлением таможенного транзита.